本日日本：志村健經典電玩　你玩過未？　

日本藝能界殿堂級搞笑藝人兼主持志村健，於3月29日深夜因新冠肺炎病逝，享年70歲。他所主持嘅《阿笨與阿占》及《志村動物園》喺香港有甚多粉絲，喜歡看日本綜藝節目嘅朋友，難免會感到傷心及不捨。要緬懷呢位一代搞笑巨匠，除咗上網透過視頻重溫佢嘅精彩演出，其實透過打機亦未嘗不可——80年代至千禧年代，電玩遊戲界曾推出了3隻由志村孭飛作主角嘅遊戲，當中一隻更被資深Game迷視為經典之作，無論你係志村迷抑或打機發燒友，都值得回味！

最好玩：《小加藤小健》

如果係資深遊戲迷嘅話，於80年代一定有玩過家用遊戲機PC Engine吧！呢部遊戲機於1987年推出咗《小加藤小健》嘅橫向卷軸遊戲（香港Game迷愛稱為《爆笑人》），而志村健正係遊戲嘅主角之一——話說當年志村跟另一重量級搞笑藝人加藤茶主持綜藝節目《小加藤小健非常好電視》大受歡迎，而遊戲商Hudson Soft亦順勢將節目中嘅「THE DETECTIVE STORY」為藍本炮製此遊戲。遊戲故事講加藤及志村係偵探，要救出被擄走嘅財主。玩法方面，感覺似加了腳踢及放屁攻擊功能嘅《孖寶兄弟》，玩家可任揀加藤或志村去救人，不過有趣嘅係，沒被揀選嘅一位會出現於遊戲中整蠱對方！遊戲本身屬高難度，但娛樂性甚高，可算係PC Engine嘅一大名作！值得一提嘅係，志村行走速度比加藤茶更快但跳得更矮，所以更難操作！最為人津津樂道嘅係，遊戲中嘅志村表情非常豐富而且神似，粉絲絕對大滿足。

最有話題：《Hyper Olympic殿下版》

遊戲廠商Konami於1983年推出了以奧運為主題嘅街機《Hyper Olympic》，簡單講就係有100米賽跑、跳遠、擲標槍及110米跨欄等項目可玩，甫一推出即大受歡迎，之後呢款遊戲更移植到任天堂紅白機。而Komami由於係當年係節目《8點！全員集合》嘅贊助商，而該節目其中短劇環節正正係志村嘅笨蛋殿下角色孭飛，於是Komani便特別為節目將《Hyper Olympic》炮製了殿下版本，將遊戲中玩家操控嘅運動選手變成殿下模樣，為短劇帶嚟搞笑效果。原本殿下版本並沒有打算發售，但經節目曝光後，電視台及Konami都收到大量電話要求購買，於是1985年便數量限定推出咗此版本，認真皆大歡喜。

最親切：《志村健笨蛋殿下爆笑天下統一Game》

2002年，遊戲商TDK為手提遊戲機Gameboy Advance推出嘅呢款遊戲，簡單講就係志村版大富翁，透過買地及參加活動去賺取銀兩，目標係成為天下第一嘅富翁！遊戲本身有大量嘅Mini Game供玩家去玩，但大數都係相當「老正」，沒有多大新鮮感！唯一可取嘅，莫過於遊戲中嘅笨蛋殿下造型夠有趣，加上仲有志村健為遊戲親自配音，當堂加了唔少感情分！