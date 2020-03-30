挪威NAF話你知　低溫下電動車效能表現

汽車電動化是目前全球汽車業的發展大方向，各大品牌更積極推出不同純電動車型，對駕駛族來說，關心的車載的鋰電池效能。最近挪威機構 Norwegian Automobile Federation(NAF)便針對續航力和充電等，為當地20輛不同品牌及型號的暢銷純電動車進行駕駛實測。位處北歐的挪威，冬天天氣寒冷，這個測試可反映車載鋰電池在零度或以下低溫工作環境的實際效能，讓車迷參考。

20輛電動車均在充滿電及其他統一設定的情況下進行測試，例如：車上暖氣統一設定在21°C，車速亦維持在實際道路限速標準。

這20輛純電動車，在寒冷天氣下測試所得出的續航力，跟WLTP規範下的續航力相比，出現平均18.5%的差距。當中以Hyundai KONA的續航力差距最少，僅差9%(WLTP為 449km，實際測試 405km)。其他表現不俗的還有Audi e-tron 55 Quattro、Audi e-tron 50 Quattro、Hyundai IONIQ、 Volkswagen e-up和Volkswagen e-Golf。至於快充充電方面，在低溫環境下進行快速充電，使電量由低於 10%充至 80%，速度最快的是Audi e-tron 55 quattro，僅需27分鐘。