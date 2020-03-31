營養師教路　提升免疫力妙法

提升個人免疫力，自能免受外來細菌及病毒傷害。(方偉堅攝)

新冠肺炎疫情尚未緩和，想有效預防首要當然做好抗疫準備，除了戴口罩、勤洗手，減少外出聚會外，還應提升免疫力。根據資深營養師伍雅芬(Arlene)指出，由於免疫系統由不同器官腺體、白血球細胞及抗體組成，是一個可抵抗任何影響身體的物質，包括傷口感染、細菌、壓力、黴菌及致敏原等，亦可控制老化速度，以及保護身體，免受外來細菌及病毒帶來傷害的防禦系統。因此，大家在這段面對疫情的期間，提升免疫力十分重要。想要提升免疫力，其實可從飲食方面做起，Arlene列舉了7大飲食貼士，以及5大增強免疫力的營養素，讓大家可以輕輕鬆鬆抗疫。

7大飲食貼士

1.均衡飲食

膳食中應有充分的營養，而食物也要多樣化，但以植物性食物為主。

2.多吃蔬菜、水果

吸取足夠的抗氧化物，有助防禦自由基對細胞造成的傷害。

3.減少吃鹽及精製食物

多採用天然調味料，盡量少吃醃製食物、精製糖及其他調味品。

4.每日喝10杯水

1杯=240至250毫升分量的水分，簡單而言，一定要多喝水。

5.吃水果

水果要整個吃，會比喝果汁更佳。

6.低脂、低糖、低膽固醇飲食

三低飲食可減少脂質氧化，避免免疫系統的通訊下降。

7.用蒜頭煮食

因為蒜素具抗菌及抗病毒之效，能減少感冒次數，並改善感冒症狀及縮短病期。

5大營養素

1.胡蘿蔔素

可增加呼吸系統的抵抗力，減少類固醇引起的副作用，強化呼吸道表皮黏膜的功能。

達到50%的每日建議攝取量：大半碗西蘭花+1個西柚

2.維他命C

有助傷口痊愈、有助紅血球製造、抗炎。

達到 50% 的每日建議攝取量：1個中號橙

3維他命E

抗氧化、有助肌肉、紅血球和神經組織的合成，維持血管健康及修復的重要營養素。

達到50%的每日建議攝取量:5粒杏仁+1碗芥蘭+5至6茶匙植物油

4.鋅

保持免疫系統健康，增強身體的防衞能力 。

達到50%的每日建議攝取量：3安士紅腰豆 + 1碗糙米

5.硒

保持免疫系統健康、與蛋白結合、具抗氧化功效。

達到50%的每日建議攝取量：1杯蕎麥 + 1杯豆奶