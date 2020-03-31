可以吃的Hello Kitty 杯緣子

要說日本的傳統糕點，大家可能最先想到的是和菓子、銅鑼燒、羊羹等，但有一種糕點，去過日本的都應該見過，只是沒留意它的名字─「最中餅」。「最中餅」是以前王宮裏的御用點，在賞月時會吃的一種圓形點心，外脆內軟。時至今日，它的外形為了配合銷售策略和迎合新興市場而作出改變，這款Hello Kitty最中餅就是其中一個非常有趣的例子。

日本糕點老店「栗庵風味堂」 最近推出了一款「Hello Kitty最中餅」，如果光是Hello Kitty的造型並不能打動你。仔細一看，它還是一個杯緣子，可以掛在杯子邊緣的小玩偶就見得多，身為食物的杯緣子又有沒有見過呢？這可以說是傳統與新潮的結合，萌萌的「Hello Kitty最中餅」爬在杯子邊緣，一口餅一口茶豈不快哉！

為了保持最中餅外脆內軟的口感，餅皮和內餡是分開包裝的，吃的時候再組合在一起，真是睇得、吃得又玩得。這款「Hello Kitty最中餅」有栗子和紅豆兩種口味，栗子味的價格是397円（含稅）（約HK$29）、紅豆味是378円（含稅）（約HK$27），未連運費，真是外表和口味都甜甜的。