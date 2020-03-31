三界五行：風水之道　內外兼備

家居風水分為內部及外部，內部風水可按照「九宮飛星法」，每年在各個方位作小變動或用風水擺設去趨吉避凶；但外部風水，有錢也改不了。(設計圖片)

家居風水有內外之分，人體風水也有內外之分。

無論家居風水還是人體風水，只有內外兼備，才有大運行。家居的坐向以及大門、廚房、睡房、大廳、走廊、洗手間等等的裝修和擺設，就是內部風水。家居大門、窗戶所面對的景物，就是外在風水，對家居有旺益和沖煞作用，旺益的就設法招納，沖煞的就設法化解。

人體的風水，「內相」重中之重是心，因為相由心生，其次才是面相五官、體形、皮膚、骨骼、四肢。「外相」是髮型、修眉、眼鏡、耳環、金銀珠寶水晶玉器飾物等等，這些如果配合命理、五行，會有一定幚助。

從面相五官，可以看出一生運情以及最近際遇。眼睛是「官星」，個人智慧、學業、事業，從中可以窺探。耳朵看少年運和晚年運。嘴巴看食福、溝通能力以及發號施令領導才華。鼻子主健康運和財富運。眉毛看兄弟姐妹運，也兼顧近日的事業和健康。

家居的內部風水要改動，須花很多錢，而且也不可能經常裝修改風水，可以按照「九宮飛星法」，每年在各個方位作小變動或用風水擺設去趨吉避凶。但外部風水，有錢也改不了，例如家門對著電梯、樓梯，又例如窗外見墳場、醫院、天橋繞道，這樣，就唯在內部風水採取趨吉避凶的補救措施。

人體相學，「內相」是改不了，面相五官可以透過「外相」去補助，例如眼鏡、髮型、蓄鬍鬚、飾物，但任何措施，都不如「修口德」改風水、改命運更有效。（明續）

方向宇