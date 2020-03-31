留家抗疫不怕悶！居家音樂會任睇

不止本地，世界各地政府都呼籲市民留守在家，盡力切斷新冠肺炎的傳染鏈，而各地大型活動以及公共設施，都紛紛宣布取消及閉關，如非必要，大家都宅在家。有見及此，一些機構免費開放了線上平台讓大家打發時間，例如線上博物館，線上圖書館等等，最新連演唱會都可以線上聽了！

一起在家吧！

一眾外國歌手響應Global Citizen與世界衞生組織（WHO）發起的「Together, At Home」計劃， 舉辦了名為「#TogetherAtHomeConcert 」的線上演唱會，並於Instagram 上直播。活動有多位知名歌手及音樂人參與，包括Chris Martin、Miguel、Charlie Puth、Rufus Wainwright及英國樂團Bastille 等，他們陸續於線上（在自己家中）演出及與大家聊天。即使錯過了直播都不要緊，因為他們都纣直播後的影片上傳至YouTube，方便大家重溫不停Loop！

交響樂都有

如果流行樂不是你杯茶，還有交響樂！深受本地樂迷歡迎的倫敦交響樂團由即日至4月2日在YouTube Channel直播過往的演奏會，包括舒曼第三交響曲、布拉姆斯第一交響曲等，時間為每逢星期四和星期日的晚上7時，但播完一天內就會立即下架，有興趣的朋友記得要睇準時間觀看啦！