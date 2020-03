全球高級時裝品牌　傾囊而出、齊心抗疫

新冠肺炎疫情持續影響全球民生及經濟活動,作為零售業界龍頭的一眾高級時裝品牌亦絕不敢怠慢,紛紛將旗下廠房改為生產口罩、防護衣及消毒搓手液,支撐醫護業界需要。早前法國奢侈品集團LVMH及KERING先後將旗下廠房生產線改為製作酒精搓手液及醫療防護衣,而隨着疫情於歐洲地區爆發,一眾意大利高級品牌包括:BVLGARI、PRADA、ARMANI及GUCCI就傾囊而出為國家救亡。

當中BVLGARI就與合作多時的香水夥伴ICR(Industrie Cosmetiche Riunite,Lodi)生產數十萬瓶搓手液,並通過意大利民防部(Protezione Civile)優先提供予所有醫療機構。PRADA亦於旗下廠房生產8萬件醫護防護衣及11萬個口罩供意大利醫護人員,以解燃眉之急。

另ARMANI集團繼早前捐款200萬歐元予意大利民防部、研究所及意大利不同地區醫院後,日前亦宣布品牌旗下所有意大利生產工廠轉為生產一次性醫用防護衣,為醫護人員提供個人防護。而GUCCI就繼母公司KERING集團早前製作逾100萬個口罩及防護衣捐贈醫護人員後,近日宣布將200萬歐元分別捐贈予Intesa Sanpaolo銀行旗下ForFunding眾籌平台及聯合國基金會轄下的新型冠狀病毒團結應對基金(COVID-19 Solidarity Response Fund),以支援意大利民防部及世界衞生組織(WHO)進行抗疫工作。企劃所用之插畫更由羅馬藝術家MP5所繪畫,手按胸前以表達出「We Are All in This Together」團結一心之主題。

至於德國確診人數雖然並不算少(5萬多宗),但因為醫療制度完善令國內死亡率保持低於1%。面對疫情,當地著名服裝品牌HUGO BOSS亦同樣採取積極果斷的行動,將品牌旗下位於麥琴根總部的服裝廠房投入生產口罩,預計未來數星期可以生產18萬個口罩捐贈給公共機構。這些採用棉質混紡材料製成的口罩可以清洗及重複使用至少50次,雖然並不適合作醫療用途,但足以應付療養院、消防部門及警隊日常需要。以上的國際時尚品牌都充分體現了甚麼是良心企業,在疫症蔓延時挺而出,與民共度時艱,果然是患難見「真情」!