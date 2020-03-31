本日日本：新裝登場　客房享受溫泉露天風呂

除咗有新酒店開張，酒店經翻新後再度登場，同樣吸引旅客想先住為快！位於日本香川縣琴平町嘅金毘羅溫泉鄉嘅琴平Grand Hotel櫻之抄，其客室棟經翻新後，將於會喺4月1日以「櫻之抄別邸-初音 HATSU NE」之名重新登場。該名字以歌舞伎著名橋段「義經千本櫻」登場嘅初音之鼓來命名，而布置方面則採用了和式摩登風格。焦點係當中有23間附有露天風呂嘅和洋客房初音Premium，讓你足不出戶，就可以享受到當地嘅天然溫泉，絕對夠爽夠歎！而客房分為可望到金刀比羅宮參道及大門嘅「金刀比羅宮View」、及可眺望象頭山及周邊城鎮嘅「讚岐富士View」兩種。而別邸初音設有專用VIP Lounge「鼓」，內裏除了提供飲品及輕食，初音Premium嘅住客更可在此Check In。用餐方面，晚餐供應以初音之鼓為靈感嘅前菜及牛扒，而早餐則有約50款日式及西式食品嘅自助餐，令人食指大動。

櫻之抄別邸-初音 HATSU NE

地址：香川縣仲多度郡琴平町977-1

房租：附有溫泉露天風呂客室每人每晚23,650日圓起（2人1房）