「疫」境煲劇　迷你投影機一覽

疫情底下很多人被迫宅在家中，幸好最近有《屍戰朝鮮》又有《梨泰院》，剩係煲劇都好唔得閒。但若唔想同阿爸阿媽客廳爭電視的話，不如買番部迷你投影機入房慢慢煲啦！

新抵港由Basco引入的Kodak Luma 350就是一例，雖然機身只有4.4×4.4×1.1吋，比成年人手掌仲要細，但就內置DLP投影技術，最大可投影出200吋854×480像素影像，並支援350流明及3,500:1對比度。

在關了燈的環境測試，只需0.2米即可短投，細小房間都適用，而且銳利度可以接受，顏色鮮明、黑白對比頗高，在自動垂直梯形校正技術幫助下未見變形，移動機身也能快速對焦，省去了手動對焦的煩惱。它另一賣點是內置3W喇叭，睇片直接出聲，雖然低音差了點，但屋企細細夠用啦！

此機內置Android 7.1智能系統，可以「單撈」各種影音程式，例如《Netflix》、《YouTube》及《Hulu》等。操作方面，機身選用輕觸式觸摸控制，投射鏡頭旁邊設有齒輪式手動對焦，音頻輸出和遠程控制則可用遙控，又或智能手機調控。它內置鋰電池，毋須插電也能播放數小時。售價接近4千，同類中算貴，但考慮到它的規格輾壓不少對手，有此需要可考慮入手。