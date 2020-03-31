限量版小飛俠阿童木　終於有衫着！

由日本著名漫畫家手塚治虫（Osamu Tezuka）於1952年所創作的《ASTRO BOY》（小飛俠阿童木），相信好多喜歡日本動漫的朋友都必定會認識，但這個擁有人類情感的機械人到底幾時生日？我諗應該好多人都唔會知道。根據原本漫畫設定，小飛俠阿童木是誕生於2003年4月7日，換句說話下個月佢就踏入17歲。日前由Yoon及Verbal共同創立的東京時尚品牌AMBUSH就宣布與美國加州潮店BAIT合作推出高46cm的人偶玩具ASTRO BOY AMBUSH。不說不知原來AMBUSH創意總監Yoon是小飛俠阿童木Fans，從小就希望可以為其設計造型，如今她得償所願將AMBUSH獨特風格融入限量人偶當中。

以往大家所見到的小飛俠阿童木造型都是黑色頭髮配襯黑色短褲及紅色長靴，即使之前KAWS推出的掩面版本都是維持上述相同設定，只是加入Companion頭形及白色「交叉」手套以凸顯聯名身份，但上身仍然是「打大赤肋」。

今次推出的ASTRO BOY AMBUSH，佢終於有衫着，而且更加係一套連身服，分別有黑色及白色版本，而頭髮及長靴顏色亦同步換上銀色及金色，充滿未來感的前衞造型更切合其機械人身份。黑色及白色版本分別限量55個，並於2020年4月7日正式發售。