刺激陰部不宜「雞啄米」

Q：本人今年50多歲，由於性功能有點衰退，所以和女朋友交歡時，希望能取長補短，在前戲用食指不斷刺激陰蒂，希望使她有更強烈的快感。但每次不到幾秒，她便會縮開，說是被手指弄得很痛，更寧願簡簡單單進行交歡。不是說陰蒂是最易獲得性高潮的部位嗎？連女性自娛也靠刺激那兒嗎？是不是動作不對？

陳先生

A：陰蒂位於兩片小陰唇的會合點，是女性陰部最隱密之處。相對於陰道交，刺激陰蒂可令女性較容易快速獲得性高潮，主要原因是陰蒂被大量神經末梢所包裹，神經末梢的密度甚至比龜頭神經末梢多出數倍，也由於陰蒂極敏感，若刺激陰蒂時的力度過強和手勢有誤，便會引發痛楚，性趣即時大減。

作為體貼的伴侶，應戒掉那一種「雞啄米」式的錯誤手勢，即是以指尖密集高速地刺激陰蒂，因為若不擅於控制指尖，按壓時力度過大，疼痛不舒服蓋過快感，類同於男性突然被用力連番擠壓龜頭，同樣會感覺不爽。過度刺激陰蒂也會使陰蒂麻木和乾涸，難以到達高潮，適得其反。

理想的做法是首先注意可承受的力度，並改用手掌愛撫整個陰部，不需太集中於愛撫陰蒂。柔軟、和暖、厚厚的掌心，既可為女性帶來快感，且較易掌控和調節力度，把潤滑劑塗於掌心按摩更能加強快感。如以手指愛撫，也只適宜先在大、小陰唇兩側滑動，待女方適應後才逐步把指尖移到陰蒂溫柔愛撫，顧及女方需要而點到即止。指甲和粗糙皮膚易刮傷脆弱肌膚，甲縫的污垢也會令陰部受感染，故此應格外注意手部修飾和皮膚衛生，同樣可在指尖上塗抹潤滑劑以減少乾燥磨擦，並藉以增加性快感。

李偉儀