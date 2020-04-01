藏在粉紅兔兔的小植物

盆栽品牌Green Pandora推出了「卡娜赫拉的小動物彈簧舒壓小植物裝飾」，透明的小兔內藏一顆小多肉。（設計圖片）

不少人都喜歡在書枱或辨工枱上放一些小植物，當眼睛疲倦的時候，可以看一看、放鬆一下，也可以吸收一下電腦的輻射，順便清新一下空氣，實在好處多多。無論你的選擇標準是顏值還是存活的機率，這款又萌又有創意的小盆栽都非常適合你。

循環使用抵畀Like

Green Pandora聯合Kanahei's small animals推出了一款萌到爆錶的「卡娜赫拉的小動物彈簧舒壓小植物裝飾」，透明的Kanahei內藏着一株小小的多肉植物，按壓彈簧30秒就可以幫它們補充水分。假如想換另一種植物來種植，打開頭蓋便能更換，可以循環使用，值得畀Like。

小植物一共有3款植物可以選擇，分別是仙人掌（虹光丸）、九輔塔和仙人掌（金剛丸），大概每隔15-20天加一次水即可，利用附贈的滴管把水加到下面的容器當中，按壓彈簧30秒就可以完成一次補水，可以說是非常好養活，當然要放在通風和光線充足的地方。被兔兔保護的小多肉還可以防一防蟲子。彈簧的設計輕輕一撥還可以左右搖擺，可愛度滿分。這款粉紅兔兔小盆栽由即日至5月4日於台灣7─ELEVEN預購，價格是NT249 （約HKD64），不知道以後會不會登錄香港呢？