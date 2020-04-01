IB攻略：一帖釋除IBDP、IBCP 取消之疑慮

IB停考，家長及同學不止擔心成績的計算方法，對各種衍生的問題亦感困惑，本文可釋除部分疑慮。（設計圖片）

IB停考的消息已經大概一星期了，不少家長仍然非常擔心IB分數會如何計算，為此，筆者再研究IBO有關新冠肺炎的新安排。

不只是IBDP取消，IBCP都會取消

IB預科確認5月不會有考試，而IBCP即是Career Program同樣都會取消。IBCP的同學只需要考最少兩科的IBDP學科，就能畢業。

分數會如何計算

IB總分將會由內部評核決定，由學生的Coursework，Internal assesment，以往的考試成績，和有否按時交功課，這些都會是考核的重點。但是IBO這次將會插手，不會全由學校定奪，即是以往由老師定分的Coursework都將會呈上IBO檢閱，而且重新評分。如果學生的IA本來是7分（老師評分），但是經IBO檢定後，如果被評核為不符合7分的準則，可能會降低分數。所以，筆者建議學生重點將精力放在IA作業上，因為有可能你將會不會有任何的額外模擬考試。

學生考試成績勝過功課分數，將會如何計算

筆者知道有些學生就是考試才發力的，平時功課一塌糊塗，但是很可能，這些學生可以在IB大考奪得高分，這個情況有怎麼計算？會否有Disadvantages？IBO就說將會用科學計算的方法，考量Coursework marks, Predicted grades and subject grades 三者的關係，去到推測同學如果真的去考試的分數。

學生仍會有IBDP的證書嗎？

由於學生不用考試，IBDP證書會否頒發呢？始終學生需要證書，為未來就業或升學作打算。IBO已經詳細列明，學生仍然會得到正式的IBDP證書，上面會有IB的分數，只是這個分數不是用IB公開考試來定奪。

何時IB會發放成績？

所有同學的內部評核或功課，一定要在4月20號前交。放榜成績將會在7月5號發放。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣