三界五行：出言納食　風水大門

嘴巴之於人體，相當於家居風水的大門，所以要注意衞生及保養。(設計圖片)

人體風水的嘴巴，相當於家居風水的大門，瑞氣、福氣、財氣、人氣、衰氣、死氣……一切禍福，都由嘴巴進入人體，就等於經由大門進入家居一樣，可以說是風水的關鍵。風水的門派雖然多，但都以家居大門坐向來定局，找出人緣、財富、疾病、文昌、事業、家庭、婚姻、子孫、是非的方位。人體的嘴巴也一樣，交際、洽談生意、病從口入、吟詩作對文藝演出、發號施令、維繫家庭，談情說愛，教育子女、禍從口出，嘴巴與家門都是一一對應的。

說得更簡單一些，嘴巴前面的牙齒叫做門牙，這就容易明白了。

家居迎春接福，在門口張貼春聯；結婚嫁娶，在門口張貼喜聯，祝福平安、富貴、吉祥、健康、快樂、和諧、美滿……善禱善頌，可見，家門是接納一切幸福的風水氣口。

嘴巴是人體風水氣口，面相學稱之為「出納官」，出言——求功名、求人緣、求富貴；納食——納美味、納衣食、納福祿。嘴巴比家門更重視清潔與安全，《治家格言》開宗明義，文首就說：「黎明即起、灑掃庭除，要內外整潔；既昏便息，關鎖門戶，必親自檢點」。家門，早清潔，晚防盜。嘴巴，最起碼的衞生要求是早晚刷牙，餐後漱口；而為了自身安全，日日夜夜都要把好嘴巴這一關。盜賊從家門入，傾家蕩產、殺身之禍，都由嘴巴出。

由此可見，嘴巴，是人體風水的重中之重，把關不嚴，一切努力都白費。

方向宇