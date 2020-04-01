銅鑼灣實測！5G究竟有幾快？

5G講咗好多年，今日終於喺香港有得用，各大台於今天凌晨零時啟動5G服務，相信大家對5G充滿疑問，例如究竟有幾快？覆蓋又如何呢？今次小記特別走到銅鑼灣進行5G實測，幫大家解開謎團！

10秒下載一集《屍戰朝鮮》

今次以Samsung Galaxy S20 Ultra 5G手機搭配csl的5G SIM卡測試，網絡商指首階段網絡覆蓋香港主要黃金地段，當中包括銅鑼灣世貿中心。在商場對出的空地進行測試，手機立即認出5G網絡，之後開啟《Fast》這個測速App，下載速度一下子爆升至940Mbps，較4.5G的290Mbps左右快上幾倍，而且上載速度及網絡延時也有進步！再試程式及影片下載，約1.76GB的《PUBG Mobile》遊戲只需1分9秒便完成下載。經《Netflix》下載一集《屍戰朝鮮》更只需10秒左右，以HD畫質一集約為900MB計算，即下載速度達90MB/s，稱得上係流動「寬頻」！

港鐵車廂跳回4.5G

由於初期受限於基站數量，所以離開測試點約25呎，速度會降至720Mbps左右；再走遠點到軒尼詩道，5G信號依然穩定，速度也有550Mbps。值得留意，小記走到銅鑼灣港鐵站內，下載速度依然有680Mbps，但信號開始不穩，不時會在4.5G與5G之間切換，進入車廂後變回4.5G。而且開啟5G後的手機耗電量沒有太大差異，機身也未見明顯發熱，都是令人滿意之處。