股肉就是力量！雞蛋營養知多啲

愛美絕不是女士的專利，許多男士夢寐以求也想擁有一身健碩肌肉，坊間亦流傳着各式增肌妙法，當中最多人聽過的定必是「吃生雞蛋可以增加肌肉」，其實這是否屬實？雞蛋還有甚麼營養價值？不妨聽聽營養師的專業意見。

雞蛋益處多多

雞蛋擁有優質的蛋白質，其含有人體的所有必需氨基酸，是提供最全面蛋白質的來源。資深營養師伍雅芬(Arlene)謂雞蛋裏的脂肪以不飽和脂肪酸為主，有益心臟健康，而蛋黃中豐富的膽鹼成分，亦有助促進大腦發育，增加記憶力。雞蛋中也有幫助降低膽固醇的不飽和脂肪酸成分，較不易發生動脈粥狀硬化，加上食物裏膽固醇也只佔身體內的膽固醇約2至3成，其餘7至8成是由肝臟自行製造的。因此，如吃雞蛋的數量控制在每天一隻內，並不會因此而增加患心臟病的風險。此外，雞蛋可延緩胃的排空速度，延長餐後的飽腹感，有助控制食量及體重。

Q1：吃生雞蛋是否可增加肌肉？

A1：此說法值得商榷，因生雞蛋含抗生物素蛋白(Avidin)，可與生物素結合，兩者形成的複合物可導致人體無法完全吸收雞蛋的營養，相比之下，將雞蛋煮熟反而能夠有效地為人體供應蛋白質，但這不代表雞蛋有立即增肌或消脂的功效，要增加肌肉，需配合適量的負重運動，建議進行運動後可進食熟雞蛋，這可事半功倍。

Q2：吃生雞蛋是否可壯陽？

A2：是。雞蛋含有高蛋白，這有助賀爾蒙的產生，可以間接增加性功能，但未煮熟的蛋白含有抗生物素蛋白(Avidin)，會抑制維生素中生物素的吸收，且有染菌風險，建議雞蛋煮熟後再吃較好。

Q3：多吃含類雌激素的雞蛋，是否有機會導致不育？

A3：是。類雌激素或會擾亂人體內分泌系統，可致癌、令生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等問題，故大家選購雞蛋時要多留意。

Q4：啡蛋、白蛋的營養價值有沒有分別？

A4：沒有。根據美國農業部研究指出，白蛋和啡蛋於營養成分上是沒有分別的，甚至連味道上亦是一模一樣。蛋殼的顏色，是來自母雞子宮中腺體，在生蛋前4-5小時所製造的分泌物和沉積色素。色素只會累積在蛋殼外層，因此白蛋和啡蛋的食用價值是一樣的。

Q5：蛋黃含豐富膽固醇，高膽固醇患者是否只可吃蛋白？

A5：否。蛋黃含約260毫克膽固醇，根據過往營養指引每人每天建議膽固醇攝取量不多於300毫克為例，一般建議每天進食不多於一隻雞蛋，但近年美國出刊的《美國民眾膳食指南》已把每日不應攝取多於300毫克膽固醇的限制剔除，建議大家多留意雞蛋的額外營養例如蛋白質、維生素等，配合每天其他菜餚，均衡進食便可。因此營養師建議膽固醇患者也可食用蛋黃，因為蛋黃的營養價值也很高，除了膽固醇外，還提供部分人體所需的營養素，如維他命D、維他命E、葉酸及奧米加3脂肪酸等，蛋白主要含蛋白質及水分。

Q6：每日可進食多少隻雞蛋？

A6：進食分量要依照「健康飲食金字塔」飲食模式，即成年人每日要進食5-8両肉。1両肉相等於1個乒乓球大小的肉類，即1隻雞蛋相等於1両肉，例如今天吃了一隻雞蛋，今天便只餘下4-7両肉進食，肉類除了指一般紅白肉、雞蛋外，還包括魚和豆類。換言之，每天進食5-8両肉，可在肉、雞蛋、魚和豆類自由揀選配搭。

根據《Authority Nutrition》的建議，每日別進食超過3隻雞蛋，否則很容易超過每日蛋白質食材建議攝取量。

Q7：雞蛋的不同煮法會否影響其營養價值？

A7：不會。雞蛋的不同煮食方法只會有不同卡路里之分，一般而言，最低卡路里的煮食方法為烚蛋、溫泉蛋和溏心蛋，約80卡路里；其次為煎熟蛋，約140卡路里；加入忌廉或牛奶的炒蛋、奄列的熱量則較其他高，約200卡路里。主要分別是因為用來煮蛋的油份及其他食材如忌廉或牛奶，影響了其熱量。