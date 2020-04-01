「孖寶兄弟」跳入潮界　童年回憶返晒嚟！

由日本遊戲機廠商任天堂於1985年推出的電子遊戲《SUPER MARIO™》，面世至今35年，經歷過「紅白機」、「超任」、GAME BOY、N64、Wii、NDS及SWITCH等不同世代的家用及手提遊戲機年代仍然極受歡迎，遊戲中的各種經典元素早已深深烙印於各位遊戲機迷腦海，「孖寶兄弟」已經唔止係一隻Game咁簡單，佢嘅影響力已經成為一種流行文化。

今個春夏季度就連美國牛牌大哥LEVI'S®都與《SUPER MARIO™》攜手推出聯名系列，兩個同樣影響美日兩地潮流文化發展的經典品牌首度合作，就算唔係「孖寶兄弟」Fans都一定要留意。

系列各款男女服飾單品均配搭上鮮艷顏色，令人聯想起遊戲中Mario、Luigi、Princess Peach、Yoshi及Bowser等一眾主角，而「蘑菇」、「星星」、「金幣」圖案及「Here we go！」字句亦穿插於各款單品中，將遊戲所帶給大家的歡樂畫面一一呈現到系列單品之上，單單呢一份珍貴童年回憶已經值得叫你為呢個聯名系列「課金」。