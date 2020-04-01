【繽FUN劇場】女友難服侍　男友生存手冊

俗語有云：「女人話無事即係有事。」同樣道理，相信唔少男友都聽過女友話「是但啦」、「你話事啦」等等嘅說話，當你真係相信嘅時候就中晒伏啦！不過，既然呢種情況一定避免唔到，唔想激嬲女朋友，又可以點做呢？

攻略一：資料搜集好重要

得閒就留意吓有咩吃喝玩樂嘅情報，最穩陣嘅當然就係一見到有情報就tag吓女友啦！如果女友話正嘅，咁就唔使臨急臨忙先諗約會去邊到玩！不過，都要隨時手揸幾個back up plan，當女友話呢個唔好，咁就再拋第二個選擇出嚟（前提是女友之前已話好），可以有定兩手準備。

攻略二：記得女友屬性

記得女友鍾意咩唔鍾意咩係男友嘅責任，仲有女友日常生活習慣都要留意。捉到女友喜好，自然萬事順利！如果你本身唔細心嘅話，唉！真係神仙都救你唔到。

攻略三：萬能的美食俘虜女人心

美食可以令人心情愉快，用嚟氹女友就最好不過。買啲零食或者帶佢食餐好嘅，等佢消吓啖氣！如果你女友話減緊肥，咁就搵定啲健康嘅美食啦！

公主病唔係人人都頂得順，本文並不建議女友們恃寵生驕。各位女士千其唔好將男友當係工人咁看待，偶爾陪吓男友打機睇波等等，咁男友就自然錫到你燶啦！