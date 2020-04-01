本日日本：沖繩全新套房豪華酒店　私家泳池盡情游

到沖繩度假，有些人會選擇陽光與海灘，有些人會選擇足不出戶，在酒店內享受寧靜時光。如果你是後者，為你推介即將在4月13日開業的「RYUKYU MANOR HOUSE & RESORT」。這間以「琉球王國的莊園」為概念的酒店，設計上加入了沖繩獨有元素，包括以當地精緻的馬賽克工藝及琉球石灰石拼貼的室內設計，從中可細味琉球的歷史。

客房方面，全酒店只有9間客房，全部都是套房，喜歡私隱度高及寧靜的朋友必定大愛，全部房間坐擁無敵海景，在房中就可享受海浪聲，這是比大型酒店優勝的地方。除一種房型外，其餘房型均附有私家泳池，鍾意幾時跳落水都得。最大的複式房型更附設室外泳池，在大自然的包圍下暢泳，遠離煩囂，感覺分外Relax。酒店設有餐廳，選用沖繩當造的食材，製作出琉球風格的法國美食，別具特色。食飽可以到設施齊備的健身房做Gym，悠閒寫意。

RYUKYU MANOR HOUSE & RESORT

地址：沖縄縣國頭郡恩納村字安富祖1894番地1

房租：各房每晚80,000日圓起

網址：umitoplagetheattaokinawa.com