小心中伏！部分水貨機用唔到香港5G
2020年04月01日 19:30
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小記特別請來三禾電氣店長兼手機達人Simon，測試多款水貨5G手機的兼容度。（陳志滔攝）
今天各大台紛紛開通5G網絡服務，小記當然搶先走訪港九測試5G實際速度。今次以csl 5G SIM卡實測，發現銅鑼灣等旺區的下載速度可達940Mbps（詳情可瀏覽 https://bit.ly/3bEGdzo ）。至於九龍人流密集的旺角區，在先達廣場已收到5G網絡，下載速度有280Mbp左右，再行至兆萬中心時接收最佳，下載速度高達820Mbps，油麻地附近如現時點也有500Mbps。
小記特別請來三禾電氣店長兼手機達人Simon，測試多款水貨5G手機的兼容度，他表示：「暫時所見內地水貨5G手機都認到香港5G網絡，試過Huawei Mate 30 Pro 5G、Huawei P40 Pro 5G、紅魔5G、OPPO Find x2都掂；但韓國水貨機如Galaxy S10 5G等暫時未兼容得到。」香港用家入手水貨5G機前，記得試清楚、問清楚！Simon實試香港5G網速後都相當滿意，認為香港開通5G，畀多一個理由大家換機，希望能帶動疲弱的零售市道。