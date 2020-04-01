小心中伏！部分水貨機用唔到香港5G

小記特別請來三禾電氣店長兼手機達人Simon，測試多款水貨5G手機的兼容度，他表示：「暫時所見內地水貨5G手機都認到香港5G網絡，試過Huawei Mate 30 Pro 5G、Huawei P40 Pro 5G、紅魔5G、OPPO Find x2都掂；但韓國水貨機如Galaxy S10 5G等暫時未兼容得到。」香港用家入手水貨5G機前，記得試清楚、問清楚！Simon實試香港5G網速後都相當滿意，認為香港開通5G，畀多一個理由大家換機，希望能帶動疲弱的零售市道。