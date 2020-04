Switch暢玩《食鬼》等紅白機經典

收錄Namco歷年紅白機經典遊戲系列的《NAMCOT COLLECTION》,將於6月18日在任天堂Switch平台推出「第一彈」數碼下載版,內有11部作品包括《Pac-Man》(食鬼)、《Yokai Dochuki》(妖怪道中記)、《Battle City》(坦克大戰)等。各位可先透過Switch下載免費的《NAMCOT COLLECTION》主程式,下載後便可獲得「遊戲收藏架」及免費遊戲《Wagan Land》。其餘遊戲則可自行挑選購買,或直接購買組合包,廠方將來還有更多經典遊戲登場呢!

《NAMCOT COLLECTION》第1彈包括《Wagan Land》、《Pac-Man》、《Yokai Dochuki》、《Battle City》、《Family Jockey》、《Galaga》、《The Tower of Druaga》、《Star Luster》、《Dragon Spirit: The New Legend》、《Quinty》、《Splatterhouse: Wanpaku Graffiti》。