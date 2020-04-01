すき家牛丼Light 撈勻7款新配料

鍾意食牛丼嘅朋友，對於「牛丼御三家」之一、喺世界各地多處都設有分店嘅すき家（Sukiya）應該唔會陌生，而呢個品牌啱啱有新搞作——即日起日本分店會為旗下嘅牛丼Light推出7款新配料，令味道配搭來得更豐富。

先介紹一下香港都未有得食嘅牛丼Light，すき家於2006年10月特別推出呢款牛丼「走飯」，換成伴有柚子醋嘅豆腐及沙律，味道十分清新，食客可以透過牛肉及豆腐吸收蛋白質，而沙律則可以吸取維他命及食物纖維，令營養吸收更為平衡，甫一推出即大受一心想減低糖分及卡路里吸引嘅食客歡迎。覺得好齋？所以今次特別推出7種新配料為你加料，不過望落其實大多數都係將旗下普通牛丼受歡迎嘅配料移植過嚟，包括有三色芝士牛丼Light、泡菜牛丼Light、青葱牛丼Light、蘿蔔蓉橙醋牛丼Light、柴魚片秋葵牛丼Light、山葵山藥泥牛丼Light及高菜明太沙律醬牛丼Light，大家有冇興趣試試？肉Mini版本每款各售520日圓（除三色芝士牛丼Light售540日圓），並盛加40日圓、大盛加140日圓。順帶一提，只可堂食啊。