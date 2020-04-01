億萬像素5G國產機　DxOMark奪第一

小米上月發表年度旗艦手機小米10系列，話咁快今個月就發表國際版本，仲一口氣有小米10、小米10 Pro及小米10 Lite 5G三部新機。先說前兩者，皆為6.67吋AMOLED TrueColor打窿芒，支援19.5:9比例、2,340×1,080解像度、90Hz屏幕更新率及5,000,000:1對比度，當中小米10 Pro亮度稍高，達到1,200nit，而且擁有較佳的色彩還原度。

兩部機俱為四鏡頭配置，當中一顆為1.08億像素主鏡頭，擁有1/1.33”大感光元件，比不少入門數碼相機仲要大，有助提升相片立體感及低光拍攝質素。小米10 Pro另配備2,000萬像素超廣角鏡頭、1,200萬像素人像鏡頭及800萬像素超長焦鏡頭，並對應AI 2.0、超級夜景2.0和雙閃光燈等技術，其DxOMark達到124分，跟另一國產手機Oppo Find X2 Pro並列手機榜第一。兩機的其他特色還包括雙立體聲喇叭、30W無線充電、LiquidCool 2.0冷卻系統等，並內建最新的S865處理器，兼容5G網絡。

提到5G，售價稍低的小米10 Lite 5G一樣支援，用上S765G處理器及X52連網晶片，並配備4,800萬像素AI四鏡頭、6.57吋AMOLED TrueColor屏幕、4,160mAh大電池及20W快速充電。

小米10 Pro定價999歐元起(約HK$8,583)，提供白、灰兩色，小米10定價799歐元起(約HK$6,865)，提供灰、珊瑚綠兩色，兩部機最快在4月在香港上市。至於小米10 Lite 5G則定價349歐元(約HK$2,999)起，將於5月在歐洲先行發售，香港約今年第三季推出。