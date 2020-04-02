奇特口罩逐個數　誰能奪冠？

口罩潮令不同的人士發揮了自己的小宇宙，創造出很有特式的口罩。（互聯網）

依家出街唔戴口罩個個都當你係異類，街頭見到，已經喺街尾搵路走。雖然最近口罩供貨量回升，但價格依然高企，前陣子更是有錢都買不到。在情非得已的時候，人們各出奇招自製口罩、或就地取材擋一擋，無數神奇的口罩就此誕生，就讓我們一起去發掘一下這些奇特的口罩吧。

【帥氣模型口罩】

日本模型高手「激 弾！またはMr．戌亥」 利用模型製造出三款非常帥氣的模型口罩，把自己變身成高達、三一萬能俠及裝甲騎兵 ，把興趣、技能融入生活，各位模型控又Like唔Like。

【萬聖節面罩】

內地女星范冰冰戴過一個超搞怪的萬聖節面罩，不過她應該娛樂為主，但仔細一想還是很不錯的選擇，又搞怪又夠大。

【水果皮口罩】

都話薑愈老愈辣，用水果皮做口罩你又諗唔諗到。買個水果回家，吃完果肉就可以二次利用，環保之餘仲留有清香，平有平整，貴有貴整，就是比較容易撞款。

【360度自製頭套】

利用身邊的材料，為自己度身訂造一個頭套，既全面又實惠。最重要的是不會被人認出，成為整條街上最神秘的一位。當然也可以選擇透明材料，讓所有人看見你的勇氣。