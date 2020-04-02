【健樂事】關注下一代　認識自閉症

養兒一百歲，長憂九十九。假如小朋友患有自閉症，家長就更加疲於奔命了！究竟自閉症是甚麼一回事？趁今天（4月2日）是「世界關注自閉症日」，網友們不妨補一課。

【屬先天性發展障礙】

自閉症是一種先天性的發展障礙，根據美國精神科學會提出的新定義，自閉症跟亞氏保加症被統稱為「自閉症譜系障礙」（Autism Spectrum Disorder），患者有以下特徵，包括在人際溝通及社交方面出現問題，興趣和活動範圍偏狹，更會經常做出重複、固執的行為。另外，自閉症譜系障礙患者常見有其他合併病症，如整體發展遲緩、智力障礙、專注力失調、過度活躍等。

【徵狀多於3歲前出現】

一般而言，自閉症徵狀會在3歲前出現，患者通常比同齡兒童更遲開口說話，甚至長至3歲仍未懂得講單字，行為上又活於自己的世界、有自己的堅持、不善察言觀色，或上課時未能跟其他孩子作社交互動。此外，自閉症兒童難以製造話題，所以對別人的提問表現冷淡，亦難以投入幻想性遊戲如煮飯仔，以及不敢與人有眼神接觸。家長如發現小朋友有以上問題，就要及早正視。

【可利用圖卡進行訓練】

現時未有治療自閉症的藥物，亦沒有根治方法，治療方向主要是提供社交及情緒管理訓練。另外，自閉症兒童在視覺方面最為敏感，家長可多利用視覺元素（如圖卡），讓小朋友較易掌握一些生活模式。舉例，在餐枱不同位置擺放相關圖卡，可讓孩子學習正確的餐具擺法。時間表亦是常用的訓練工具，在不同時段放上相應活動的圖卡，有助孩子掌握生活節奏。

【自閉症患者可變天才】

值得一提，每個人有不同天賦，只要得到悉心栽培，並放在合適的崗位釋放潛能，總可為社會作一番貢獻，自閉症患者亦不例外！歷史上有不少偉人都患有自閉症，諸如音樂家莫扎特、著名科學家牛頓和愛因斯坦、作家喬治奧威爾（George Orwell）等。另外，近年因積極推動環保而成名的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg），也是一名亞氏保加症患者。