【入廚Tips】點樣煲出奶白色鮮甜魚湯

有朋友成家愛飲魚湯，尤其係成窩奶白色嗰款，一家五口飲個不亦樂乎，然而，友人只會在餐廳柯打魚湯，認為自己很難在家煮到一窩鮮甜魚湯，但依家一家五口出街同枱食飯麻煩大了，莫非叫3個幾歲豆丁自己坐一圍？其實要炮製到一窩奶白魚湯唔算難，只係煩，唔怕煩，人人都可以做湯神！

煲魚湯可以用嘅魚好多，最常用嘅有大眼雞（木棉魚）、梭羅魚、牛鰍、鰂魚、紅衫等，亦有很多人鍾意用一堆雜魚仔，之不過，如怕貪方便成堆雜魚連內臟稍為沖一沖水連鱗一齊放入魚袋度煲湯嘅話，煲啲湯唔會變奶白不特止，又難出味，最難搞嘅係清洗魚袋，超級麻煩；就算事先煎一煎都好，成鑊魚鱗，如果煲到啲魚爛晒，有機會內臟嘅甘苦味滲到湯入面，因小失大，唔建議咁做囉！

得到不少大廚提點，煲魚湯主要留意兩點，就係魚需要事先煎一煎，同埋煲湯水要滾起至落魚。建議大家先將魚劏好去鱗處理洗淨，燒熱鑊下油下薑片放魚煎到7、8成熟後入魚袋，用同一個鑊或煲下水煲滖，放入魚（或連魚袋一齊放），之後可以隨喜好下中芹段、豆腐件或白蘿蔔條等，滾起試味，下胡椒粉及鹽調味即可，如果想將一窩魚湯化作一頓晚餐嘅話，可以在未落調味之前，放入粉皮、米線或冷飯等一些飽肚之物，再滾起才下調味，便成為一鍋鮮甜又豐富嘅晚餐，一家五口便可以開動了。