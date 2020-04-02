佢唔係人！但吸金力勁過真人！

別睇小Imma，她雖不是真人，但IG上有接近18萬個Followers，吸粉無數之餘，也吸金力驚人，深受各大品牌歡迎。（互聯網）

當大家每日都長時間手握智能電話，將日常生活的各種大小事情例如：社交活動、購物、繳費等搬到網絡世界上進行，現實與虛擬的界線已經變得好模糊，就好似KOL文化得以盛行，多少都是拜智能電話變得普及所賜。但你有冇諗過你日日喺Instagram畀Like讚好兼且Follow多時的KOL其實並不存在？或者更正確啲講係並不存在於現實世界！

【甫靚相呃Like吸金】

好似這位皮膚白滑緊緻加上一頭粉紅色短髮的日本KOL名字叫做Imma，於Instagram帳戶（IG：imma.gram）上有接近18萬個Followers，與大多數時下的年輕人一樣喜愛日本文化、電影及藝術，衣着品味近貼潮流，經常出席不同時裝場合與當紅明星合照，並會Post啲着住靚衫游走於日本街頭的型格照片「呃Like」，當然亦有不少帶有宣傳成分的「植入式」廣告照片，唔係點吸金賺錢先？

【「P圖」真假難分】

但如果你想喺現實世界見到Imma同佢Selfie就絕對冇可能，因為Imma只不過是由日本CG動畫公司ModelingCafe所製作的虛擬KOL，但她於Instagram所Post的照片中所穿着的服飾、人物、場景或者跑車都是如假包換，每張照片都是由一位模特兒用真身去拍攝，再由ModelingCafe後期製作「P圖」換上Imma的頭部面貌，其實除了超近鏡時見到面部皮膚零毛孔有少少破綻之外，基本上已經做到真假難分。反正你平日網上見到嗰啲KOL個個出到來都係另一個樣，真定假有咁重要咩？