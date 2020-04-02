三界五行：樂觀努力　等待轉機

語貴吉祥，對別人如此，對自己也如此。所以，口語、書面語都是「好」語連篇。

但有些人，卻講自己「壞話」，整天「呻窮」，甚至「死死聲」。例如：「死啦，為甚麼我這樣窮？」「窮死我了！」「愈來愈窮，不如如何是好？」

這種人，可分兩類，一類真窮，一類是假窮。真窮的佔小部分，他們可能覺得這樣「呻幾句」會舒服一些，就等於有些人，小小病痛卻大大聲呻吟；有些人，雖然病痛不輕，卻輕描淡寫，樂觀面對。結果，大病的人反而比小病的人容易康復。幾十年前的搬運工人，擔擔抬抬時就呼叫：「嘿哎呵，鬼叫你窮呀，頂硬上！」他們自稱是「苦力」。現在，再沒有「苦力」這名詞，也沒人再呼叫「鬼叫你窮呀」，他們有些已是物流業老闆。

假窮的，又有兩種情況，一是裝窮，以免親友求借求助。二是福分有限，本來不窮，但身在福中不知福，總覺得自己窮。這兩種情況，很可能殊途同歸，最後都變成真窮。站在玄學角度，這都是自毀風水。

在現實生活，沒有人把窮、死、苦、痛等字眼寫成對聯，貼在自己家門，為甚麼有人把這些話掛在嘴邊？

知足者常樂，不知足者富亦憂。一個人，食多少穿多少，是天數。「君子安貧，達人知命」。是富是貧，各安天命。窮不呻窮，也不充富；富不炫富，也不扮窮。無論窮富，只要率真，就可以享受人生的真情趣。

方向宇