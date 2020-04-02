靈敢侶情：盼疫情盡快成回憶

最近的生活，枯燥中混亂，這令我更加佩服香港人。

你們的適應力，真的很強。

怕出街剪頭髮嗎？不打緊，讓爸媽化身髮型師！在我的讀者中，便見到有媽媽替囡囡剪、爸爸替囝囝剪，然後媽媽替爸爸剪的照片，我當然唔執輸，立即替另一半剪，雖然一邊剪一邊手震，但總算在歡笑中剪完，還不錯！

而過去忙着上班，因而很少入廚或從未試烘焙的媽媽們，為了想些活動給孩子玩，便膽粗粗看我的節目跟着做，想不到第一次便頭頭是道！原來自己有煮食天分。

身邊也有很多被迫放無薪假，甚至被解僱的朋友，在頓失生活支柱之下，他們卻沒有流露傷感，反而隔天便想出創業大計：網購、形象設計、進修、攝影等等，我都大力支持！

最後，還有每天仍要上班，儘管擔驚受怕地出門的香港市民；要留在家中，不知前路的考生們；四圍撲貴機票，日掛夜掛想接留學子女回家，接了又要陪仔女隔離、交樣本給衞生署的父母們；自己已不夠口罩用，但在街上見到有人沒有戴，仍然送一個出去的路人們⋯⋯即使，我們都心有不憤、心情無奈，但大家仍然努力做好本分。

疫情雖可怕，但香港人的齊心，實在難能可貴，令整件事能夠苦中帶甜、苦中作樂。

大家都辛苦了。希望，快點將一切變成回憶。各位加油！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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