Home Office盤腿坐　臀部痛患梨狀肌症候群

許多人知道蹺腳坐不利脊骨健康，其實除此之外，盤腿坐也會增加脊椎及盆骨壓力，有機會引致肌肉關節痛症。近期不少人Home Office，有在家工作人士因為長期盤腿坐而感到臀部和大腿疼痛，尋求脊醫治療，證實患上梨狀肌症候群（Piriformis Syndrome）。

盤腿這個坐姿為臀部和大腿肌肉帶來壓力，長期擠壓坐骨神經，令患者感到臀部、大腿後側痹痛，痛楚更會一直延伸至小腿。梨狀肌是位於髖關節深處的一條小肌肉，起點在薦椎（Sacrum俗稱尾椎）前面，終點在盆骨大轉子（Greater Trochanter of Femur 髖關節外側骨頭凸出之處），梨狀肌在人體作用是讓髖關節靈活做出外旋的動作。

引致臀部及腿部痛楚麻痹的成因，是由於坐骨神經從臀部伸延至腿部，需通過梨狀肌下方，若這條小肌肉長期受壓，變得充血、水腫、痙攣和發炎，壓迫到坐骨神經就會觸發痛痹，出現梨狀肌症候群。

這位30歲女患者，由於受疫情影響，公司認為員工不宜上班，需改為在家工作，於是她把手提電腦放在客廳茶几上，席地而坐處理業務。她習慣盤腿坐，經過多天Home Office，每日維持這個坐姿數小時，某日感到臀及大腿痹痛，後來行路時痛楚更會加劇，雙腿動作變得不靈活。

女患者本身有輕微的脊椎側彎問題，脊椎側彎有二十多度，因而較容易患上梨狀肌症候群，此外，腰椎第四及第五節出現關節功能性問題，而盆骨亦有關節功能性問題；脊醫首先以超聲波幫助她的梨狀肌消炎，紓緩疼痛麻痹，並且以手法矯正腰椎及盆骨。

脊醫提醒，梨狀肌症候群一般是女性較男性容易出現，原因是女性經常蹺腳坐，令臀部受壓不均側向一邊；這種痛症容易被忽視，症狀初期痛楚只是間歇性出現，稍為伸展一下便得以紓緩，要發展至痛楚加劇，雙腿乏力，行路不靈活才被注意到。

因此，不時要觀察自己姿勢，避免長期蹺腳或盤腿坐，縱使坐姿難以轉變，也要每隔三十分鐘便站起身，看看遠方景物放鬆一下，喝點水補充身體所需，最好就是做一些動作，伸展關節和與肌肉。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家