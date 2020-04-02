本日日本：電風扇口罩　包保冇焗親

疫情一日未平息，我哋難免要口罩跟身。之但係長期戴住口罩，就會有呼吸辛苦、耳仔箍住痛、講嘢對方又聽唔清楚、沾甩化妝、細菌令口罩充滿臭味等等問題。有見發此，日本Airwheel公司推出一款可循環再用、長時間戴住都不覺辛苦的淨化空氣口罩AIR EXPERTS，現正在攪眾籌，尚餘40,000日圓便達標，現在即可接受預訂。

呢款口罩結合多個特點，首先它配以用USB叉電嘅迷你風扇，可連續使用240分鐘。市面上的口罩長時間佩戴的話，很易因空氣循環不佳而感到悶焗，而此口罩則經常有新鮮空氣吹進來，條氣即刻順晒。加上備有4層過濾網，直徑2.5微米或以上嘅細懸浮粒子過濾率達99.9%，有效阻隔細菌、飛沫、花粉及灰塵。口罩更備有兩重過濾設計，避免自己呼出帶菌的空氣後再次吸入，亦可顧及他人的健康。另外只要連接程式，就會提醒你何時該換過濾網，以及在不同情況如散步、跑步、踏單車等自動調節合適風速（有三段可調校），就算戴住做運動亦唔覺辛苦。外形方面，360度貼合面形，戴眼鏡嘅朋友亦不會經常有霧氣。而且以柔軟素材製作耳帶，及僅74克嘅輕量設計，戴得耐耳仔都唔覺痛。加上以硅膠製造，可拆出來消毒及清洗，循環再用，唔使擔心市面口罩缺貨。AIR EXPERTS預定於6月尾發貨，每個售5,180日圓起。