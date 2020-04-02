呢排天氣翳焗又濕又熱，唔少人都會外賣壽司回家享用，如果你喜歡食壽司又愛歎番杯，不如來個壽司Wine Pairing，同Honey撐枱腳踢走鬱悶。

兩個人開餐，正路就唔會開幾支酒嚟配唔同款壽司（有Budget又有心機又講究另計），簡單而言，有西日兩款大路酒供選擇。西式餐酒建議用白酒，可以揀選Chablis或Riesling來搭配刺身如帶子、甜蝦、牡丹蝦、三文魚籽或海膽等。Chablis帶礦物氣息，有助帶出海產鮮味，而不同酸度嘅Riesling則有助突出刺身嘅原味道。

白酒以外，可以揀選清酒，或許有人覺得兩者都以米為主材料，味道會唔會重疊，根據唔少日廚及唎酒師意見，答案係否定嘅，因為壽司用嘅魚肉味道有濃淡、熟成程度有深淺，加上壽司飯落醋嘅分量有別，令每一件壽司散發不同程度嘅鮮味，可以搭配純米大吟釀來品嘗，有助帶出兩者嘅鮮味，相得益彰。

如果閣下堅持要用啤酒來搭配嘅話，亦不是無可能，好像近年大熱嘅手工啤，唔少散發獨特花香及麥芽香味等，早前亦有品牌為佐壽司而推出全球首支壽司啤Sushi Wit，用上用麥芽、啤酒花、酵母和水這四大原材料之外，配方還加入了小麥、燕麥、橙皮和芫荽籽這些釀造比利時小麥啤（Witbier）風格嘅基本材料釀製，酒體幼滑細緻，令壽司口感更為突出，而微酸嘅啤酒與壽司飯獨有的酸度配搭得天衣無縫，豐富礦物味道亦能襯托出刺身鮮味，清新香甜的餘韻更能調和山葵的辛辣感。