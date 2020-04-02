霸氣「大帝」　MAFEX開波

新冠肺炎搞到全球天翻地覆，連NBA也要無限期休季，籃球迷想再睇到勒邦占士（LeBron James)的坦克車爆籃，不知要等到何年何月。咁啱得咁橋，日本玩具廠Medicom在這個時候推出LBJ的MAFEX細比例可動人偶，雖然未有現貨，但不妨睇住相先望梅止渴。

人偶約高170mm，可動關節遍及頸、肩、肘、腕、腰、髖、膝及腳踝多處，配合肌肉化素體，只要花些心思就能擺出風車式入樽、Crossover等誇張籃球動作，隨盒更附有多隻造型手掌，可還原經典的灑鎂粉動作，單是這點就足夠粉絲入手。頭雕有兩個以供替換，一個冷靜一個嬲豬樣，五官、鬍鬚、高額角都得到還原，以細比例人偶來說神似度絕對收貨。

MAFEX人偶向來以膠代衫，這次特別在以真布織出湖人隊的黃色主場波衫，連帶打底褲也用真布，當中球會會徽、人名、23號字樣都有不俗的修邊效果，唯一突兀是褲頭未夠貼身，有點礙眼。配件唔算豐富，只有Spalding籃球及一雙有「剔號」的籃球鞋，若送埋Headband、手臂套就更佳。人偶將於今年12月上市，建議零售價為9,500日圓，港紙7百左右，定價較以往的MAFEX稍貴，值唔值就要等日後開盒試玩才見真章。