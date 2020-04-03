預測：國際政局持續不穩，交易、傳訊、交通等事故或會較頻。

白羊：精神及事業運轉佳，求職、轉職及謀事等宜積極，但人氣欠佳，需注意言行態度。

金牛：精神欠佳，出門、公幹、出勤及海外項目等需多予耐性，多休息將有助維持進度。

雙子：社交運欠佳，感情及親子關係或較不穩，若能減免攜眷社交，可助維持各方穩定。

巨蟹：情緒不穩，事業及家庭運或見反覆，不論公私宜注意言行態度，關係將更和諧。

獅子：體能欠佳，出勤、公幹及海外項目等壓力較大，需小心處理文書、傳訊、運輸等。

處女：經濟狀況處於變動期，財運不穩，宜小心理財。開單、簽約及謀事等需多予耐性。

天秤：體能及情緒欠佳，家庭及戀愛運不穩，注意溝通情況，與身邊人相處將更愜意。

天蠍：體能及工作運欠佳，需多注意溝通及文書工序等，善用公餘多休息，助提升效率。

人馬：社交及戀愛運欠佳，戀愛及親子關係不穩，小心處理金錢事宜，並自律貪歡心態。

山羊：人氣及情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，身邊人或較任性，多予包容，將有助過度。

水瓶：辭令及思考力欠佳，出勤、公幹、海外項目等或較多阻滯，小心處理文書等工序。

雙魚：財運欠佳，經濟狀況持續不穩，小心理財節約開支，減免高風險活動，以免破財。