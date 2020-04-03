【營事檔案】紅腰豆粟米瘦肉粥　真正清淡

食粥常予人清淡感覺，但一般廣東粥配合佐料後，其實熱量甚高，而紅腰豆粟米瘦肉粥就是真正清淡的粥品。（作者提供）

不少人食大餐後都想吃得清淡點，以減輕腸胃負擔，粥就是一個不錯的選擇，不過柴魚花生粥丶艇仔粥等這些傳統廣東粥，看似很清淡，其實熱量及脂肪含量相對較高，所以大家不妨親自下廚，烹調一道簡單又健康的粥品，如今日要為大家介紹的紅腰豆粟米瘦肉粥。

紅腰豆 植物性蛋白質

一般都會用來製作沙律或喳咋糖水的紅腰豆，而今次則會用來作為粥的配料。紅腰豆的脂肪含量低，而且含有豐富的植物性蛋白質，並不含膽固醇，因此素食人士煲粥時可選擇加入多點紅腰豆，而不加入瘦肉。紅腰豆亦是補鐵佳品，每100克熟的紅腰豆含有約2.9克鐵質，鐵質有助身體製造紅血球，以幫助把氧氣運送到身體各部分，吸收足夠鐵質能夠預防缺鐵性貧血。

粟米 具抗氧化功效

粟米含有對眼睛有利的葉黃素及玉米黃素。這兩種營養素皆具抗氧化功效，有助降低藍光對眼睛的傷害，以及減低老年患上黃斑病變的機會。粟米亦含有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，維持腸道健康。不過，腸胃消化功能不佳的人士就需注意食量，以避免消化不良、肚漲等情況出現。

【紅腰豆粟米瘦肉粥】

材料：

瘦肉碎 200克

隔夜飯 1碗

罐裝紅腰豆 半碗

粟米粒 半碗

水 700毫升

醃料：

生抽 2茶匙

糖 1茶匙

生粉 1茶匙

調味料：

鹽 少許

做法：

1.以醃料醃瘦肉碎約15分鐘，備用。

2.將隔夜飯及水放入鍋內，並攪散隔夜飯，然後用中火煮至米粒開花。

3.放入瘦肉碎，紅腰豆及粟米粒，並快速攪散肉碎，煮大約5-10分鐘，直至肉碎全熟。

4.若粥味道不夠鹹，可加入少許鹽調味，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。