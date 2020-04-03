單色美學　重塑90s波鞋經典

貴為復古風格波鞋的王者，New Balance近年不停復刻「9系」各個型號已經足以令品牌賺到笑，基本上只要定期換色換料（或者兩樣皆唔換玩OG亦得）已經可以滿足到情迷英美製高階鞋款的NB Fans。

850單色回歸潮界

但試問一個屹立百年的美國經典品牌又點會只得兩度散手？當然要推出更多不同款式的波鞋去照顧上中下路不同喜好的波鞋迷需要。所以今季New Balance就將誕生於1996年的850重新帶到潮流界，其圓潤厚實外觀與NB家族中採用利落線條的「千系」、「9系」或「5系」有着不同的「長相」，今回所推出的Mono Pack更大玩單色美學，鍾情90s Dad Shoes的波鞋迷呢對850絕對要留意！

舒適穩定忠於原著

24年前面世的New Balance 850，當時鞋款設計顛覆了品牌一貫經典，鞋側大膽地捨棄招牌「N」字標誌，大多數出現於鞋舌標籤的「NB Flying」標誌亦移至腳踭位置，豐富層次感的拼接剪裁及拼色設計同樣是90年代盛行的流行元素，據說當時負責主理的設計師亦是品牌中最年輕。是次2020年復刻版本850設計亦忠於原著，運用網布、皮革及織帶勾勒出熟悉的鞋身輪廓，並於鞋面加入反光細節點綴，而中底亦同樣配備ABZORB及ROLLBAR，為鞋款提供最佳的舒適性及穩定性。