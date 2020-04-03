繽FUN主播實測！5G究竟快幾多？

5G服務剛剛正式推出，嘉琪都對5G網絡的表現有所懷疑，一於等Sherman同佢一齊實測下！（張群生攝）

5G服務4月1日正式登場，好多朋友都想知5G實際表現，繽FUN主播Sherman、嘉琪就決定遠征唔同地區，即場比較4G、5G嘅上網速度，究竟5G速度上係咪大獲全勝呢？

Sherman、嘉琪分別都會使用香港行貨Samsung Galaxy S20 Ultra，分別插入csl 5G SIM卡及csl 4G SIM卡，同時以《Speedtest by Ookla》程式測試上網速度3次，最後計算上、下載速度的平均值及網絡延遲。

第一站先到銅鑼灣，鄰近世貿中心位置，5G網絡平均下載833Mbps、上載98Mbps、網絡延遲8毫秒。而4G網絡的表現其實都唔弱，可惜比5G仍然輸近50%，平均下載444Mbps、上載55Mbps、網絡延遲16毫秒。

第二站繼續留喺銅鑼灣，轉至另一邊的時代廣場。5G網絡平均下載709Mbps、上載81Mbps、網絡延遲8毫秒。至於4G網絡就被大幅拋離，錄得平均下載156Mbps、上載58Mbps及網絡延遲21毫秒。

之後轉戰九龍區，到達尖沙咀地標商場海港城，5G網絡的表現雖然有所下滑，但依然平均下載391Mbps、上載49Mbps及網絡延遲8毫秒。而4G網絡則取得平均下載76Mbps、上載10Mbps及網絡延遲16毫秒的成績。

最後到達人口極密集的旺角，於兆萬中心門口進行測試，5G網絡的速度再一次有驚喜，平均下載826Mbps、上載89Mbps及網絡延遲8毫秒。4G網絡對比輸一截，平均下載只有244Mbps、上載58Mbps及網絡延遲16毫秒。

數字上，5G無論上載、下載速度以至網絡延遲都比4G有明顯優勢，一於再進行其他應用測試，先試下載遊戲，於手機的《Play商店》下載容量達1.8GB的大型賽車遊戲《狂野飆車9》，結果5G手機以1分22秒下載完成，而4G就需時1分38秒完成，5G稍有優勢。緊接就有更加殘酷的劇集下載，於《Netflix》下載全套16集的《梨泰院Class》，4G代表下載共5.2GB的標準畫質影片，需時6分46秒；而5G代表先「讓賽」改為下載共19GB的高畫質影片，結果4分49秒就完成，平均下載一集只需18秒，5G壓倒性勝利！

經過一輪測試，嘉琪都覺得5G網絡表現唔錯，仲搵Sherman帶路選購5G手機，而三禾電氣店長兼手機達人Simon就提醒大家要注意5G兼容度：「水貨版手機特別是韓國水貨的硬件雖然與行貨相近，但暫時未能兼容香港5G網絡。想即時使用5G網絡的話，可以選擇國產品牌例如Oppo、Huawei的出品，對應香港5G，用家可以放心入手。」