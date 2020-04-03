宅在家不如自製手膜　保護嬌嫩玉手

為了防止病毒的感染，大家的安全意識都有所提高。不僅是洗手次數增加，也經常會用到酒精搓手液。這兩個舉動都會傷害到雙手的皮膚，但為了健康着想，又不可不做。當然健康我們是必須要守護的，但肌膚也不能不管。單單塗潤膚霜是不足夠的，既然在家的時間增多了，不如就試試自製手膜，給雙手帶來加倍滋潤吧！

【蜂蜜+蛋白】

蜂蜜和蛋白都是可以單獨用來做手膜的，兩者都是直接塗在手上。使用蛋白時塗上手後等它風乾洗乾淨即可，而蜂蜜則要在塗上手背後，用溫毛巾敷上5-10分鐘後洗乾淨即可。蜂蜜可以滋潤皮膚、蛋白可以緊緻肌膚，兩者混合可以保濕且增加皮膚的彈性。做法是一湯匙蜂蜜、一個雞蛋蛋白、幾滴橄欖油或精油，混合敷在手上，約15分鐘後用溫水洗乾淨。

【檸檬+蛋白】

檸檬加蛋白可美白、緊緻肌膚。做法是將一隻雞蛋的蛋白與數滴檸檬汁混合塗在手上，待10分鐘後洗乾淨。

【蛋黃+蜂蜜】

蛋黃加蜂蜜主要起到滋潤肌膚的作用。做法是將一隻雞蛋的蛋黃加一湯匙蜂蜜混合塗在手上，待15分鐘後洗乾淨即可。

【香蕉+Yogurt】

香蕉加Yogurt既可美白，又具補濕和增加肌膚彈性作用。做法是把一隻香蕉搗爛後，加入一杯無糖Yogurt，之後再加入幾滴甘油混合敷在手上，待15分鐘後用溫水洗淨便可。如果手上無香蕉，單獨使用Yogurt也可以，只要加幾滴甘油混合敷上手，便能發揮修護功效。

【護膚霜+薏仁粉+維他命E膠囊】

這個方法比較全面，而且功效也較多。做法是先把2勺薏仁粉、3粒維他命E膠囊（弄破取當中成分）放到碗裏混合，再按手的加入適量護膚霜。弄好之後塗上手，然後戴上即棄的透明膠手套，待15分鐘後取下手套，輕輕按摩一下，再用水洗乾淨即可。

以上幾個方法如果想做得更全面，都可加大分量倒進即棄膠手套，再把手套進去，靜待15分鐘後洗乾淨即可。戴上膠手套的好處，就是方便敷Hand Mask時，可做別的事情。自製手膜的材料和方法都很簡單，很容易操作，但是記得做完手膜後，塗上護手霜加強保護才行。世上沒有醜女人，只有懶女人，不想變成主婦手，趕緊動起來吧！