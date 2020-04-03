三界五行：正氣抬頭　有利抗疫

流行語言：正能量，負能量。

古時也有同樣的意思，只是叫法不同，那就是：正氣，晦氣。以科學而言，正是正極，負是負極。以數學而言，正是正數，負是負數。以經濟學而言，正是正增長，負是負增長。

這些道理，小學生也懂。可惜，在現實生活中，有些人底氣不足，意志薄弱，缺乏自信，抗逆能力不強，正能量本身已不足，如果不及時加以糾正，重新振作，正能量愈來愈少。正負兩極，此消彼長，正能量消減，負能量一定增加，到最後，不勝負荷，精神、意志、身體、事業、財富、感情、家庭、都會骨牌效應，一一被壓倒。

《易經》第一卦是乾卦，乾為天，是陽氣最強盛的：「天行健，君子以自強不息。」意思是說，宇宙、大氣候、大環境不斷運行，不斷變化，人類必須自強不息才可以生存。

孔子在二千多年前已提出：「士不可以不弘毅，任重而道遠。」人生道路漫長，責任重大，須增加剛毅正氣。

由此可見，正能量就是正氣，帶來福氣；負能量是晦氣，帶來衰氣。男女老少都必須弘揚正氣，提升正能量。不要以為年紀大了，或者是家庭婦女，正能量負能量與自己無關。目前，疫症流行，正能量足，邪不勝正，《黃帝內經》在幾千年已有抗疫錦囊：「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」正，是正能量，虛，是負能量。正能量從何而來？明天和你探討。

方向宇