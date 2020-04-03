今晚食乜：泰式牛扒沙律　一碟夠晒營養又飽肚

別以為沙律一定要全素，又或味道清淡，IG@lindseyeatsla就教大家炮製一味Meaty又開胃的泰式牛扒沙律。建議選用肉質較軟腍又富嚼勁的橫膈膜牛扒（Skirt Steak），加調味拌勻後便可落鑊煎香，大家可按個人喜好選擇生熟度，之後切成粗條備用。

沙律方面，選用味濃的芫荽、紅葱頭和香茅，配清新的車厘茄和薄荷葉，再加上酸爽的泰式魚露醬汁，將所有材料拌勻後便完成。微酸的醬汁和蔬菜中和了牛扒的膩口感，當主菜來吃又得，配白飯一樣無問題。

材料：

橫膈膜牛扒 1磅

醬油 4湯匙

胡椒碎 1茶匙

麻油 2湯匙

香茅片 1/4杯

紅葱頭片 5個

薄荷葉 1束

芫荽 1束

車厘茄 半杯

魚露 1.5湯匙

青檸汁 3個

水 2湯匙

糖 1茶匙

辣椒碎 2茶匙

米粉 2湯匙

做法：

1.牛扒切大塊，加醬油、胡椒碎、麻油拌勻。

2.牛扒落鑊，煎至表面變色，取出切成粗條。

3.車厘茄切半，與紅葱頭、香茅、薄荷葉、芫荽拌勻，加青檸汁、魚露、糖、水、辣椒粉和米粉再拌勻成沙律。

4.放入牛肉條，拌勻便成。