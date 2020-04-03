「疫」市網購優惠　安坐家中Keep住扮靚

「疫」境求存，大家為了減少染上病毒的機會盡量選擇留在家中，網購反而成為了他們主要的消費渠道和打發時間的方式。而各大品牌為了在「疫」境之中刺激大家的消費欲，亦抓緊機會在網上推出優惠，讓顧客安坐家中亦可專享禮遇。這次小記為大家找來了4個正在推網購優惠的美妝品牌，就等我哋一齊去睇吓有咩抵買啦！

【Happy Easter限定優惠】

laura mercier官網推出低至六六折的Happy Easter限定優惠套裝，四大化妝品優惠套裝助你打造口罩下的輕薄底妝。購買任何兩件產品亦可獲贈「復活節限定彩妝及護理旅行組合」一套和運費全免的禮遇。限時優惠由即日至4月12日。

【折扣+免運費】

Nars香港網店推出送貨服務，由即日起至4月5日任何購物均可享全單免運費。此外，更精選多款王牌產品以低至六折的優惠價發售。多款美妝套裝亦有不同的折扣優惠，更有網店獨家推出限量80套的「亮頰胭脂套裝」 可自選任何胭脂，再送熱賣唇妝及粉底液禮品，助你在疫情過去後，打造精緻妝容。優惠從即日起至4月13日。

【買底妝產品有嘢送】

底妝專家YSL助你打造「零妝感」的完美底妝，在妝感透薄的同時，有高度遮瑕及24小時持久妝效，非常適合打造輕薄的口罩妝。由4月1日起，購買任何粉底液或氣墊粉底產品（補充裝除外），即可獲贈迷你專業粉底掃乙支。購物任何產品滿HK$800（不包括任何優惠套裝），即可獲贈迷你專業化妝掃套裝乙份（優惠不能同時使用）。

【靚折王牌套裝】

由即日至4月4日，購買CLARINS 8款春日限定肌齡王牌套裝，可享五三折至六七折優惠，體貼不同的肌膚需求，還加送彩妝/家居正裝產品。此外，購買任何產品不但運費全免，更可享自選6款試用裝、獲贈30ml的玉手修護霜、以五三折換購滋潤潔手啫喱及買滿HK$1,000打9折等優惠。

無論你想好好修復一下被口罩悶壞的皮膚、還是想打造適合的口罩妝，或者想要為疫情過後做好準備，都要有適合的產品才能成事。不妨趁着「禁足」期間，多來幾場網上Shopping，或許會有不錯的收鑊呢！