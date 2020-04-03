初春山系裝備　外形、機能缺一不可

新冠肺炎疫情持續影響大家日常生活，要持之以恒對抗病菌侵襲，最佳方法就係無時無刻都保持身心健康。趁初春天氣尚算清涼多啲出走戶外行山或跑步，都係最實際可行方法（記得要避開人群聚集）。但慣咗日日Home Office匿喺屋企唔願出街的宅男Mode，點樣先可以令自己重拾動力出走戶外呼吸新鮮空氣？答案就係入手一啲夠靚又有出色機能的山系單品Cheer Up一下自己心情。

要入手出色的山系服飾當然第一時間就諗起The North Face Urban Exploration，每個季度都會推出多個精彩的Capsule Collection，將Outdoor Gear改頭換面，加入搶眼元素之餘亦保留應有的機能性。今季品牌再次找來人氣設計師倉石一樹出手打造「KAZUKI Lemon」別注系列。當中兩款適合春夏穿着的輕薄外套－KK Bravo Long Coat及KK Charlie Duty Jacket，均採用DWR耐久撥水塗層及WindWall防風功能，並配上經典的對比色調剪裁設計，可以滿足配襯時尚造型出街或者對應戶外變幻天氣的需要。

除了上身着重機能的褸款需要精挑細選外，於戶外環境所着用的鞋款亦絕不可以馬虎，因為如果着錯唔適合的波鞋去行山，隨時會被沙石或青苔引致跣腳滑倒。向來以山系風格涼鞋作主打的SUICOKE今季推出了一款採用VIBRAM鞋底的FIVEFINGERS五指鞋，鞋身採用彈性網紋纖維製作出能包裹腳踝的高筒及低筒設計；腳踭位置有四段式開合扣以便調節最舒適的鬆緊度，而鞋底採用Cocoon尼龍網底技術打造，可以防止尖銳物刺穿鞋底。獨立指套設計有助提升抓地力、推進力及穩定性；另鞋底坑紋設計亦有效將衝擊力平均分散至整個腳掌，足以應付濕滑及陡峭路面。

此外，另一瑞士戶外品牌MAMMUT亦趁這個戶外活動的最佳季節推出全新Ducan登山鞋及Ducan Spine背囊。當中前者更採用Georganic 3D及Flextron技術製作出貼腳鞋楦及加入彈簧鋼中底以提升舒適度，即使途經崎嶇不平的路途仍然可以如履平地。而後者則利用Active Spine Technology技術研發，參照生物力學測試做出減負效果。即使到戶外遠足行山需要帶較多裝備，令負重增加亦唔怕孭背囊孭到腰痠背痛，專業設計完全滿足到追求極致機能的山系達人。