本日日本：春日浪漫！10大賞櫻必住溫泉旅館

踏入4月，又到櫻花盛開的季節，坐在樹下邊野餐邊賞櫻固然開心，若不想和其他人逼的話，不妨挑選一間能夠在露天風呂賞櫻的旅館，整個美景讓你一人獨享，絕對爽爆！日本旅遊雜誌《Jalan》早前進行了「櫻風呂」問卷調查，以電話形式訪問了47個縣的1,077位年齡介乎20多歲至50多歲人士，以下是他們選中的10大賞櫻必住溫泉旅館。大家不妨Ｍark低，就算今年去唔到，下年都可以預先霸定個靚位！

第1位：Hotel京急油壺觀潮莊（神奈川縣）

可以看到三浦半島小山丘至小網代灣的露天風呂，粉色吉野櫻與早開的河津櫻在眼前綻放，加上廣闊的藍天碧海，靚到令人情不自禁大叫呀！

第2位：天空海遊之宿 末廣（愛知縣）

在頂樓的的天空露天風呂可以眺望大海絕景，全盛時期可看到300棵吉野櫻綻放，居高臨下地賞櫻，別有一番風味。

第3位：湯元 寶之家（奈良縣）

旅館位於知名賞櫻勝地同時也是世界遺產的吉野山，坐落於山中段位置的住宿，可眺望從中千本至上千本的櫻花絕景，在露天溫泉「阿吽之湯」享用碳酸水素鹽泉，櫻花的景色近在咫尺，感覺被幸福包圍。

第4位：滝見苑けんこう村ごりやくの湯（千葉縣）

位於綠意盎然的南房總山地，提供日歸的溫泉設施。露天風呂前方會盛開2至3棵吉野櫻，此外還能欣賞養老溪谷群山，以及鋪滿池水的粉色花瓣。

第5位：風雅之宿 長生館（新潟縣）

縣內最大規模露天風呂，周圍約有10棵吉野櫻綻放，夜晚更會亮起燈光，帶來夢幻氣氛。

第6位：Hotel神之湯溫泉（山梨縣）

附近被約100棵染井吉野櫻、吉野櫻及八重櫻3種櫻花樹所包圍，無論客室、大浴場、貸切風呂等館內各處都能欣賞美景。雖然在大浴場也能賞櫻，但更推薦可看到櫻花的貸切風呂，可接受當日電話預約。

第7位：藤野やまなみ溫泉（神奈川県）

充滿開放感的露天風呂被11棵櫻花樹包圍，花季時庭園美不勝收。地下1,800米湧出的溫泉，讓你可暖笠笠地賞花！

第8位：泡之湯旅館（長野縣）

牛奶色的風呂旁邊種了5棵染井吉野櫻，為白色的溫泉染上春日色彩。一邊欣賞群山與櫻花壯麗景致，一邊享受碳酸硫磺泉的浸浴。

第9位：岡山いこいの村（岡山縣）

提供獨享櫻花美景的3個貸切風呂，全部都能眺望染井吉野櫻，內湯也可欣賞瀨戶內海的景色，極具人氣。

第10位：信貴山觀光Hotel（奈良縣）

在大浴場露天風呂能近距離欣賞櫻花，內湯則可透過大片玻璃窗觀賞櫻花美景。