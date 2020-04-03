維特健靈首批「Nano-HF95 納米抗菌口罩」推出 優先捐贈20萬個及公開預購詳情

維特健靈健康產品有限公司創辦人及董事長陳曦齡博士指是次口罩生產計劃屬非牟利， 首批生產的口罩將撥出20萬作捐贈用途。希望透過是次捐贈行動為社會送暖，憑藉關愛力量，發揮香港互助互愛精神，一起走出疫情的陰霾。(客戶提供)

【特約報道】自新冠肺炎爆發以來，香港市民為購買一個口罩，憂心忡忡。維特健靈健康產品有限公司創辦人及董事長陳曦齡博士，眼見香港市民要通宵「撲口罩」，長期病患、傷健人士及醫護人員的口罩嚴重不足，令她十分感觸，希望能為社會出一分綿力，幫助紓緩口罩短缺問題：「疫情愈來愈嚴峻，這班經常進出醫院診所等高危地方的長期病患者及醫護人員，一個口罩對於他們來說，是保護自己的一道重要防線。」

20萬個口罩優先作慈善用途

維特健靈本着醫者的理念，由2月初宣布口罩生產計劃至今，積極籌備生產口罩工作，與本港空氣過濾物料專家百達洋行(Focus)合作推出「Nano HF-95 納米抗菌口罩」。3月下旬已正式投產，首批生產量為100萬個口罩，並會優先撥出當中的20萬個口罩作慈善用途，再分批作公開預購。現時，正全力於全球採購製作口罩物料，以及調整生產運作，預計4月下旬將再添置口罩製造機以提升產能，分批推出更多口罩，以惠及更多普羅大眾。

今次20萬個口罩將優先捐贈予長期病患、傷健人士，以及醫護人員機構，包括香港癌症基金會、香港乳癌基金會、香港防癌會等。

首批於4月8日公開預購

維特健靈是次生產口罩計劃沒有申請政府資助，並不惜擱置原本生產計劃，騰出自家大埔廠房內潔淨無麈室生產口罩，以非牟利為本。「Nano HF-95 納米抗菌口罩」將以成本價$5/個出售，口罩採用納米纖維(Nanofiber)，替代傳統口罩主要物料熔噴靜電棉，能阻隔細菌及小至 0.1 微米的懸浮微粒子外，具抗菌效能，可大大減少細菌依附於口罩的數量。

首批口罩公開預購日期為4月8日(星期三)，屆時將有20萬個口罩登記預購，每人限購1包10個裝口罩，預購登記時無須付款。

Nano-HF95 納米抗菌口罩特點

1.符合ASTM標準

通過ASTM F2100-2019標準，細菌過濾效能(BFE)及懸浮微粒過濾效能(PFE)為≥ 95%

2.納米過濾層

-有別一般口罩，以納米纖維取代熔噴靜電棉，密度相比更高，有效阻隔及過濾細菌、懸浮微粒小至0.1微米

-具抗菌力，可有效減少細菌依附在口罩的數量

-物料輕身纖薄，透氣不侷促

3.3D及摺疊設計

3D立體可提高透氣度外，摺疊能大大減低口罩內層接觸空氣中的細菌，更衞生安全

4.品質安全

於維特健靈達國際標準ISO14644的ISO 8潔淨級別無塵室內製造外，口罩物料及成品都會進行微生物限度檢測*，確保通過及符合標準。

*檢測標準參考《EN14683-2014：醫用口罩求和檢驗方法》內「微生物清潔度」要求。

預購及取貨方法

預購時間：2020年4月8日(三) 下午3時正

預購方式：於預購連結登記後，選擇取貨的維特健靈專門店

付款方式：於登記時選取的專門店取貨時付款

售價：每包$50*

取貨時間：5月中