﻿【美女饕廚】米芝蓮法式午餐

今次介紹的是一間米芝蓮一星餐廳，位於金鐘五星級酒店裏面，高質烹調技巧以及精緻菜餚，值得一試！

大廚是Chef Uwe，他使用優質食材，精心製作並具有獨特風味的佳餚，可以說達到非常高的水準。餐廳內裝雅致，窗戶用上厚布、地氊厚實，配以優雅擺放的桌子，營造出巴黎風格調。餐廳位於56樓，故可以欣賞到迷人的維港風景，因此我也選了靠窗的座位。

由於法國烹飪顯示出一定的現代性，菜單因而以食材為主導，多種矜貴食材均源自法國南部，加上餐廳供應的酒類也很齊全，Wine Menu成本字典咁厚呢！

我們拿起Lunch Menu，發現沒有菜式的描述，只列明一小部分的食材，這也是這位德國廚師Chef Uwe的一貫作風。食材除了來自法南，Chef Uwe和他的團隊也會使用新界農場的農作物，是本地生產的有機農產品，以及來自英國有機農場等進口農產品。

我們在菜單中挑了幾道菜，第一道是鮑魚白蘆筍，這開胃菜實在太美了，白蘆筍切成薄片，呈半透明狀，鋪成格仔形態，旁邊放上鮑魚，而鮑魚經過醃製，上面配了柚子鹽醬和食用花。白蘆筍是蔬菜之王，也是矜貴食材之一，其色澤透白、肉質細嫩，吃起來清新爽口，味道鮮甜濃郁，是這道菜的靈魂。

之後是牛尾雲吞配鵝肝醬，雲吞皮厚度剛好，帶點蛋香，裏面是手撕牛尾肉，肉質嫩並帶膠質，配上濃縮的鵝肝加核桃醬汁，味道昇華至更高的層次。

緊接着的主菜是海鱸魚，用完美的慢煮方法，十分鮮嫩，配上車厘蜆，肉質肥厚彈牙，鮮甜無比，底層配上Vichyssoise湯，充分提升魚的鮮味。

另一主菜是威靈頓牛，酥皮酥脆，牛柳剛好三成熟，肉味香濃，鵝肝入口即溶，三者都做得非常完美，風味撲實。

最後上的甜品是芝士蛋糕，質感輕盈幼滑，鹹味較重，需配上面層的士多啤梨和鮮忌廉同吃，入口甜酸並重，正好減輕膩口感。

饕廚貼士：法式濃湯

Vichyssoise湯是法式料理，製作非常簡單有益，首先炒香切碎了的韮菜、洋葱和薯仔，之後加水煮30分鐘再磨成蓉，落少許鹽和胡椒粉調味，最後我喜歡用乳酪代替忌廉，健康又好味。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）