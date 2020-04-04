白羊：事業運略為轉佳，雖人氣持續不穩，但精神狀態回升，可助維持公事進程與進度。

金牛：體能稍遜，勿將工作壓力帶回家中，雖社交運回升，但需減少應酬才可維持狀態。

雙子：事業運回穩，表現將更上一層樓，但人際關係或較不穩，就公事進度需多予耐性。

巨蟹：情緒持續不穩但戀愛運轉佳，已婚或同居朋友，多體諒及多關懷，可助增進情誼。

獅子：體能、辭令及思考力欠佳，但體能略為回穩，工作運稍佳，較能維持進度和表現。

處女：桃花、人緣及戀愛運稍佳，感情及親子關係將具改善及發展空間，宜善用時間。

天秤：人氣不穩，但情緒及體能轉佳，較能集中火力，工作運回升，進度和表現將更佳。

天蠍：精神狀態欠佳，但辭令及思考力略為穩回，有助改善與身邊眾人的溝通及相處。

人馬：財運欠佳，但情緒回穩，家庭運轉佳，家人是財運貴人，交流有助得到正面支持。

山羊：事業運欠佳，但辭令及思考力佳，有助改善人氣及人際關係，公事進程將較平穩。

水瓶：辭令及思考力欠佳，但貴人運轉佳，財運回升，求職、轉職或謀事等，將較利好。

雙魚：社交運不穩，人事問題或會較頻，但人氣急升，只要保持笑容，將有助平穩過度。