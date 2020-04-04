清明保健　可吃護生草

清明是春季的第五個節氣，不止是掃墓的日子，也是養生的好時機。（設計圖片）

今天是清明，作為春季第五個節氣，既是掃墓的日子，亦是養生的好時機！正如唐代詩人杜牧的名句所云：「清明時節雨紛紛」，清明的雨水較多，氣溫也逐漸回升，但氣候仍然多變，時寒時暖，一不留神，很易染疾，所以要做好防病工作，加強身體抵抗力，包括到戶外運動，如晨運、登山等，即古人口中的「踏青」。

【春天是肝旺之時】

飲食方面，春天是肝旺之時，進食酸性食物會令肝火偏亢，損傷脾胃，因此適宜多吃性味甘平、口感清淡、易於消化的新鮮蔬菜，像胡蘿蔔、芹菜、小白菜等，有利發寒散邪，扶助陽氣；烹煮過程加入葱、薑、蒜等辛味食物，則有祛濕、促進血液循環等作用。另外，鹼性食物能中和體內的酸性代謝物，消除疲勞感，所以含鹼量較多的蔬菜都很適合春季食用，包括菠菜、韭菜、薺菜等。

以薺菜為例，又名護生草及清明菜，含膳食纖維、胡蘿蔔素、多種維他命及多種礦物質，營養價值很高，其益處多多，包括降血壓、幫助腸道蠕動、加強消化系統功能、改善夜盲症等。從中醫角度，薺菜味甘性涼，不但可清熱利尿、涼血止血，更是清肝調脾的食品呢！