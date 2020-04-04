【玄之又玄】識揀玩具 小朋友讀書更叻
2020年04月04日 10:00
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如果小朋友的命格與玩具的五行配搭得宜，意味小朋友對該玩具有較強的感應，可從玩樂的過程得到更多啟發。（資料圖片）
今天是清明節，也是兒童節，相信好多爹哋媽咪都會送玩具給小朋友作為禮物。眾所周知，玩具是小朋友的「啟蒙老師」，識得揀，有助啟發其認知力與想像力，但原來站在玄學角度，如果小朋友的命格與玩具的五行配搭得宜，意味着小朋友對該玩具有較強的感應，可從玩樂的過程得到更多啟發，有利智力的提升，讀起書來也事半功倍！
命格分五類
人的命格，即八字命理，可分為金、木、水、火、土五大類，利用人的出生資料，即年、月、日、時八個干支，來推算其禍福吉凶。想知道小朋友的命格，比較簡單的方法是依據其出生月份（新曆）來劃分，即所謂月份命格。不同月份出生的小朋友，宜、忌的玩具五行亦各有不同。舉例，今個月生日的小朋友，宜土忌木，而5、6月出生的，則宜火忌水！
選擇玩具時，可從其質料及性質來分辨其所屬五行。簡單而言，超合金機械人、單車等以金屬製造的玩具屬金，木製或紙製的玩意（包括故事書）屬木，由電力推動的玩具（包括聲控公仔、電子遊戲機等）屬火，跟流水一樣移動性高的玩具（包括鬼口水、拉震公仔等）屬水，至於毛公仔及沙灘玩具屬土。家長們不妨因應孩子的出生月份作出選擇吧！
【出生月份五行宜忌表】
1月 宜：土 忌：木
2月 宜：木 忌：金
3月 宜：木 忌：金
4月 宜：土 忌：木
5月 宜：火 忌：水
6月 宜：火 忌：水
7月 宜：土 忌：木
8月 宜：金 忌：火
9月 宜：金 忌：火
10月 宜：土 忌：木
11月 宜：水 忌：土
12月 宜：水 忌：土