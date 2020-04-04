三界五行：正能量足　健康快樂

要增加內心的正能量，最簡單方法是「改口」！(設計圖片)

中國抗擊新冠肺炎取得成就，全世界有目共睹，紛紛請求支援，希望吸收經驗。中國抗疫，有一點外國較難學的，就是中國、中醫、中藥，都有個中字。中是中心，中醫稱體內為中，補中就是治本。

中華醫學的至尊經典《黃帝內經》說：「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」人體內有足夠正氣，邪不勝正，邪氣就不足以干擾、干犯，這是正能量的功力；相反，如果邪氣聚合，集結到一定程度，邪氣壓倒正氣，就會生病，這是負能量的淫威。

古時，學習治國，要兼修《易經》和《黃帝內經》，治國，就等於為國家把健康關。良醫治未病，良相治未亂，養病如養虎，養奸如養賊。

增加體內的正能量，可透過均衡營養、充足睡眠、適當運動、良好心情。營養、睡眠、運動，你懂了。心情，是正能量根本，不是食出來的，不是睡出來的，不是動出來的，更不是用金錢買來的，花錢去吃喝玩樂，換來的愉快心情很可能是短暫的。

要增加內心的正能量，不花錢，不花時間，不花精神，不難！你看到這裏，也許會質疑「哪有這樣大隻蛤乸隨街跳」？「哪有天掉下來的餡餅」？

答案是「有！」口為心之表，心為口之裏，外在環境可以影響心境，環境不能改變的時候，就改變心境。改變心境，正確方法不是吃喝玩樂酒色財氣，而是宗教信仰、或請心理治療師幚助。另一個更簡單方法就是「改口」，如何改？明天再續。

方向宇