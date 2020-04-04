美食婷：鯧鯧鯧～點煎封最好味

我美食婷之前曾教過大家如何煎到一條完整靚魚，今日就升呢教大家「煎封」。所謂「煎封」，其實係指將加工醃味的食材以半煎半炸方法煮熟，用最快時間煮熟食材表面以保留肉汁，再用配料調味封煮成菜，這樣便能吃到煎的皮脆甘香，又能嘗到肉汁豐盈的鮮味。這種烹調方法最常見於粵菜，尤其是烹調魚類或肉類，代表菜有煎封鯧魚。

講起煎封魚，我美食婷相信唔少家庭煮婦都識，尤其是選用新鮮魚，點整都無問題（除非煎燶到食唔到啫），但煎封鯧魚又真係唔係人人Handle得到喎，主要係因為鯧魚嘅來貨質素。

鯧魚並非獨沽一款，品種唔少，有鷹鯧、白鯧、燕尾鯧、黃臘鯧等，當中又以鷹鯧被譽為鯧中之王，肉厚白、肥美，魚味亦最為濃郁，最重要係不帶腥氣，但鹹水鷹鯧不易買到，就算畀搜購得到，大多是冰鮮，原因是鷹鯧上水即死，所以漁民捕獲後都會立即冰鮮。而冰鮮鷹鯧亦不便宜，加上肉多骨少魚味濃，依舊係唔少魚控們追捧嘅魚款。

冰鮮鷹鯧買回家之後記得置室溫解凍，洗淨後要瀝乾水，在兩邊斜切兩刀，抹上鹽、胡椒粉等稍醃，辟除魚的腥味與雪味，之後才用廚房紙索乾魚身多餘水分便可以開始烹調。記得煎魚時，放入一面煎時不要不停反覆煎，而要用慢火待一面煎至金黃色之後至好翻轉另一面。